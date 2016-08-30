В Украине впервые выдали дипломы бакалавров богословия государственного образца

В Классическом Приватном Университете Запорожья 29 августа состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам-бакалаврам кафедры богословия. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Кафедра Богословия Запорожского классического приватного университета получила сертификат об аккредитации на право осуществлять подготовку бакалавров богословия 21 июня 2016 года.

Подготовку специалистов по направлению «Богословие» в ЗКПУ осуществляют с 2012 года. Выпускники, которые получили дипломы государственного образца, могут работать в системе образования, органах власти, правоохранительных структурах, соцслужбах и общественных организациях, экспертных советах, научно-исследовательских учреждениях.

Кафедра Богословия Университета подчинена Учебному комитету при Священном Синоде УПЦ (Журнал № 101 от 20 декабря 2012 г).