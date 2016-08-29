В Киеве в октябре 2017 торжественно отметят 500-летие Реформации - Указ Президента

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в Украине 500-летия Реформации". Подписание состоялось во время встречи с руководителями украинских и международных протестантских объединений, которые собрались в Киеве на Второй Миссионерский форум Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов.

Глава государства отметил, что Украина является многоконфессиональной страной и назвал "одним из больших достижений украинцев создание Всеукраинского совета церквей", с которым власть активно сотрудничает, обеспечивая мир и согласие между различными конфессиями.

"Мы хотим показать, что наши отношения между государством и церковью имеют принципиальное отличие от российских. Разницу можно увидеть на примере Крыма и Донбасса, куда на российских штыках пришел "русский мир". Весь мир видит там тотальное нарушение прав человека", - сказал президент.

Указом предусмотрено проведение в 2017 году тематических научных конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров, других научных и просветительских мероприятий.

Торжественное мероприятие по случаю 500-летия Реформации состоится в Киеве в октябре 2017 года.

Началом Реформации в Европе принято считать выступление Мартина Лютера, когда он 31 октября 1517 года прибил к дверям Замковой церкви Виттенберга свои 95 тезисов.

zn.ua