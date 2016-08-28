В Киеве на Софийской площади состоялся молебен по погибшим под Иловайском

На Софийской площади в Киеве состоялся молебен по погибшим под Иловайском два года назад украинским бойцам.

Как передает корреспондент УНИАН, после выступлений родственников погибших воинов состоялся молебен за здоровье живых и по тем, кто погиб под Иловайском.

Также родственники погибших выпустили в небо белые шарики как символ мира, надежды и души, которая летит к небу. На этих шариках они написали слова, которые хотели бы передать бойцам, состоящим уже в “войске господнем”.

Сейчас мероприятие на Софийской площади уже завершилось, но родственники погибших напомнили, что завтра в 9.00 они планируют прийти в Генеральную прокуратуру, чтобы встретиться с генеральным прокурором Юрием Луценко по поводу ускорения расследования обстоятельств Иловайской трагедии.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, 158 пропали без вести.