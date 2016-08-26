В воскресенье в Киеве состоится День памяти погибших в Иловайске

В воскресенье, 28 августа, в 11.00 на Софийской площади в Киеве состоится День памяти погибших в Иловайске.

Об этом сообщает Объединение жен и матерей бойцов участников АТО.

«Мы, женщины, пострадавшие от военной агрессии на востоке Украины, приглашаем вас поддержать и принять участие в акции, посвященной памяти погибших и пропавших без вести во время Иловайской трагедии бойцов», - говорится в сообщении.

Прошло уже два года с момента «наибольшей военной трагедии в истории современной Украины», и «мероприятие станет проявлением должного уважения к погибшим и пропавшим без вести Героям Украины и будет напоминать жителям и гостям столицы о подвиге, совершенном украинскими военными в ходе необъявленной войны», - отмечается в сообщении.

Предусмотрено, что участие в мероприятии примут семьи бойцов, которые погибли или пропали без вести во время Иловайской трагедии.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, 158 пропали без вести.