Патриарх Кирилл поздравил Порошенко с Днем Независимости Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту Украины Петру Порошенко послание по случаю Дня независимости.

Об этом сообщает пресс-служба Патриарха.

«Поздравляю Вас и всех жителей дорогой моему сердцу Украины с 25-летием со дня провозглашения независимости», — говорится в тексте послания.

«В 1991 году Украина избрала путь самостоятельного развития, вступив на который, она вошла в иную реальность и столкнулась с множеством новых, зачастую грозных вызовов. Одним из них, к моему глубокому сожалению, продолжает оставаться конфликт на востоке страны», — отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Обращаясь к главе государства, Святейший Патриарх Кирилл выразил уверенность в том, что «миротворческие усилия канонической Украинской Православной Церкви и впредь будут способствовать созиданию гражданского мира и согласия в обществе, утверждению традиционных нравственных ценностей среди людей».

Также он выразил надежду на развитие конструктивного церковно-государственного взаимодействия в стране.

Патриарх Кирилл, отметив, что возносит молитвы о благополучии всех граждан Украины, умягчении ожесточенных сердец и примирении враждующих, пожелал жителям Украины душевной и телесной крепости и помощи от Господа в добрых начинаниях.