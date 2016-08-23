В Киево-Печерском заповеднике к 25-летию Независимости Украины открыли выставку сакральных раритетов XVIII – ХХ ст.

В Киево-Печерском заповеднике сегодня открылась выставка живописи, сакральных раритетов и предметов украинской национальной одежды – «Краеугольный камень».

Как сообщает "УНИАН-Религии", выставка посвящена 25-летию Независимости Украины, она раскрывает тему исторического развития украинских земель со времен Гетманщины до настоящего времени и подчеркивает духовное единство нашего народа.

«Экспозиция выставки построена вокруг 12-ти полотен заслуженного художника Украины Юрия Нагулко и дополнена материалами из фондовых собраний нашего заповедника и Национального историко-этнографического заповедника «Переяслав». Мы хотели показать наиболее важные вехи нашей истории: от Гетманщины - до современности, и привлечь тем самым к изучению нашей славной истории как можно больше людей», - рассказал генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомир Михайлина.

Предметы украинского национального убранства проекту предоставил заповедник «Переяслав».

«Лучшей коллекции украинской национальной одежды, чем в «Переяславе» в стране нет. Наши экспонаты, представленные на выставке, отражают культуру средней Надднепрянщины конца XIX начала XX столетия и отобраны специально, чтобы показать суть украинской души, которая экстраполировалась на одежду, украшения и рушники», - добавил генеральный директор заповедника «Переяслав» Алексей Лукашевич.

Художник Юрий Нагулко, чьи исторические полотна стали смысловой доминантой экспозиции, подчеркнул, что своими работами старался творчески осмыслить душу украинского народа.

«Я глубокий оптимист и знаю, что с нашей страной будет все хорошо и то, что мы переживем сегодняшние времена, я даже не сомневаюсь, ведь мы уже пережили намного больше. Когда пишешь историю страны, которая была разорвана на куски разными империями и смогла сохранить свой язык, свою культуру и свой этнос, то понимаешь, что все мы один сплоченный народ», - сказал художник.

Выставочный проект посетили и известные украинцы. Один из них – первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

«Сегодня мы еще раз убеждаемся, какую огромную силу имеет духовность. Эта выставка обогащает нашу историю посредством искусства, которое имеет мощнейшую силу, влияя на ум, душу и сердце человека. Если бы мы все почувствовали мощную силу прошлого, мы бы по-другому смотрели и на строительство Украины и прилагали бы больше сил к ее становлению», - сказал Леонид Кравчук.

Также оценить экспозицию пришла доцент Международного университета «Украина», кандидат исторических наук и известная модель Влада Литовченко.

«Выставка отражает разные этапы развития нашей страны и те испытания, те сложности, вызовы с которыми она сталкивалась на протяжении своей истории. Будем надеяться, что с Божьей помощью и силами наших молитв в Украине будет мир, благополучие, покой и процветание», - резюмировала Влада Литовченко.

Фондовая сборник Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника представлен нательными крестами, нагрудными и благословенными XVIII - XIX вв., иконами XVIII - нач. ХХ в., Евангелие напрестольным в серебряном окладе с позолотой первой половины XVIII в., фелоном сер. XVIII в. и др.

Выставка будет работать до 23 ноября ежедневно. Все желающие смогут осмотреть экспозицию бесплатно с 9.00 до 18.00.