Минсоцполитики зарегистрировало более 1,705 млн переселенцев

По состоянию на 18 августа текущего года на учете находятся 1 млн 705 тыс. 463 внутренних переселенца из Донбасса и Крыма, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Согласно сообщению, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 380 414 семей из Донбасса и Крыма.

Более 961 тыс. семей переселенцев обратились за государственной денежной помощью, более 889 тыс. семей ее получили. Общая сумма перечисленных переселенцам средств с начала 2016 года составила 2,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 15 августа текущего года на учете в органах соцзащиты находился 1 млн 714 тыс. 388 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма, что на 11,4 тыс. человек меньше, чем по состоянию на 8 августа.

По итогам проверки в 2015 году СБУ в начале 2016 года передало Минсоцполитики информацию о более чем 450 тыс. человек, которые зарегистрированы как временные переселенцы, но не проживают на подконтрольных украинской власти территориях. Выплаты данным гражданам были приостановлены до момента подтверждения факта их проживания на подконтрольной территории. По данным Пенсионного фонда, после того, как были остановлены пенсионные выплаты, из 460 800 человек внутренне перемещенных лиц выплаты возобновлены 143 тысячам, остальным - отказано.

В то же время вице-премьер Павел Розенко отмечал в интервью УНИАН, что, несмотря на приостановку выплат, указанные люди не были исключены из списка переселенцев, поскольку для этого им должна быть аннулирована справка переселенца. Справка может быть отменена управлением соцзащиты только на основании конкретной информации Государственной миграционной службы. Данный процесс, по словам Розенко, может длиться несколько месяцев.