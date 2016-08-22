Министерство культуры планирует реконструировать карильон на Софийской колокольне

Министр культуры Украины Евгений Нищук провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерланды в Украине Кейсом Кломпенхаувером. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры Украины.

Во время разговора рассматривался вопрос относительно инициативы совместного проекта по реконструкции карильона в Национальном заповеднике "София Киевская".

Кейс Кломпенхаувер выразил готовность содействовать созданию специального комитета в Нидерландах для поиска меценатов и проведения информационной кампании по культурной близости двух стран. Также было рассмотрено намерение организовать визит в Киев экспертов из Нидерландов для обсуждения технических деталей реализации проекта в Национальном заповеднике. Со своей стороны Евгений Нищук подтвердил заинтересованность в реализации такого проекта и готовность оказать всестороннее содействие, в том числе в части оформления разрешительных и сопроводительных документов.

"Активное сотрудничество Украины с европейскими государствами, особенно в контексте искусства - является тем важным направлением культурной дипломатии, который в нынешний сложный для Украины время, может служить важным объединяющим фактором, - сказал министр. Реконструкция карильона в Софии - нашей святыни в самом сердце Киева - мероприятие знаковое и символическое. Звон, что зазвучит из Софии, после проведения работ, уверен, станет настоящим украшением города, будет вдохновлять как украинцев, так и многочисленных туристов".

Карильон, фр. carillon - "звон во все колокола», - ударный музыкальный инструмент, представляющий собой набор точно настроенных колоколов управляемых специальной палочковой клавиатурой, которая называется "фламандском педалью". Название инструмента происходит от латинского quadrillion - набор из четырех (колоколов).

Первым в Украине стал построенный в 2001 году карильон Михайловского Златоверхого собора. Карильон на Софийской колокольне был установлен в 2008 г.