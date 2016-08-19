Президент и премьер-министр поздравили украинцев с праздником

Сегодня в Украине отмечают Яблочный Спас. С христианским праздником Преображения Господня украинцев поздравили Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом сообщает 5 Канал.

"Поздравляю с праздником Яблочного Спаса и Преображения Господня! Искренне желаю мира, согласия и Божьего милосердия всей Украине!" – отметил Президент на странице в Facebook.

Кроме того, свои поздравления выразил и премьер Гройсман. "Поздравляю с Яблоневым Спасом! Сегодня дома наполнятся ароматом спелых яблок, меда и пшеницы. Желаю мира, здоровья, благополучия, тепла и взаимопонимания в семьях", – написал он.

Напомним, праздник Преображения Господня или, как его еще называют Яблочный Спас, сейчас отмечают православные христиане и греко-католики. В народе праздник называют еще Вторым или Яблоневым Спасом. В этот день в церквях освящают не только яблоки, а и другие плоды нового урожая, груши, виноград, сливы, мед, и колоски ржи.