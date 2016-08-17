Представители духовенства Тернопольской епархии встретились с членами мониторинговой миссии ОБСЕ

Представители духовенства Тернопольской епархии УПЦ встретились с членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Встреча состоялась 16 августа 2016 года в помещении Тернопольского епархиального управления. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Со стороны клириков Украинской Православной Церкви во встрече приняли секретарь Тернопольской епархии протоиерей Стефан Балан, игумен Геронтий (Галий), протоиерей Георгий Прокопчук, а также юрист Тернопольской епархии А.П. Захарчук. От Миссии ОБСЕ присутствовали М. Киршбаум, П. Маелли, Дж. Хант.

Во время диалога сторон были обсуждены текущие проблемы притеснений религиозной свободы в регионе, в частности случаи недавних силовых захватов храмов Украинской Православной Церкви.

Ранее сообщалось, что в Держдепатраменте США сообщили о нарушениях прав верующих в Украине.

Также была отмечена необходимость возобновления разработки специального Меморандума, который бы способствовал предотвращению конфликтов и их быстрому решению в случаях силовых захватов церковных сооружений.

В завершение разговора представители обеих сторон выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.