Президент поздравил украинцев с праздником Первого Спаса
12:36, 15 августа 2016Государство
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Петр Порошенко Фото: с официальной страницы Президента в facebook
Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником Медового Спаса.
Поздравление размещено на его странице в Facebook.
«Пусть этот светлый праздник объединит украинские семьи. Счастья, мира и Божьей милости всем нам!», - Пожелал глава государства.
Как сообщал УНИАН, православные христиане 14 августа празднуют Медовый Спас.
В народе его еще называют Первым Спасом, Спасом на воде, но чаще всего - праздником Маковея.
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