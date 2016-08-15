Президент поздравил украинцев с праздником Первого Спаса

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником Медового Спаса.

Поздравление размещено на его странице в Facebook.

«Пусть этот светлый праздник объединит украинские семьи. Счастья, мира и Божьей милости всем нам!», - Пожелал глава государства.

Как сообщал УНИАН, православные христиане 14 августа празднуют Медовый Спас.

В народе его еще называют Первым Спасом, Спасом на воде, но чаще всего - праздником Маковея.