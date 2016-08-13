Госдеп США обнародовал отчет о религиозной свободе в 2015 году (укр.)

Держдепартамент США оприлюднив звіт про релігійну свободу у світі за 2015 рік, в якому серед іншого приділив увагу проблемам утиску прав людини на вільне віросповідання в Україні. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт Державного департаменту США.

На початку документу співробітники зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів звертають увагу на заяву Української Православної Церкви щодо підтримки владою на місцях захоплень храмів представниками «Київського патріархату».

У звіті також говориться, що «протягом усього року, деякі парафії УПЦ МП перепідпорядкувалися УПЦ КП». Однак згадується і зауваження Української Православної Церкви, що багато які з цих випадків були обумовлені примусом з боку правих політичних угруповань, часом за підтримки місцевих органів влади.

Щодо релігійної демографії, у звіті значиться, що Українська Православна Церква присутня у всіх регіонах країни, в той час, як представники інших конфесій («УПЦ КП», УАПЦ, УГКЦ) переважно сконцентровані на заході України.

У розділі, присвяченому повазі урядом свободи віросповідання, відзначається, що Кабінет Міністрів України затвердив процедуру державного визнання академічних ступенів, що присуджуються духовними школами. Також йдеться про вдосконалення урядом умов для звершення капеланського служіння у пенітенціарній і військовій сферах.

У цьому ж розділі у деталях висвітлюється позиція Української Православної Церкви стосовно утисків її віруючих всупереч діючому законодавству. «Заохочена бездіяльністю поліції та підтримкою з боку радикальних угруповань, зокрема активістів Правого сектора – політичної партії, деяких представників місцевих органів влади, а також підприємців, УПЦ КП активізувала зусилля із захоплення ряду храмових будівель УПЦ МП, – говориться у звіті Держдепартаменту США. – Деякі з інцидентів ставалися після того, як місцева влада передавала парафіяльні юрисдикції з УПЦ МП в УПЦ КП, як повідомляється, проти волі деяких членів парафії».

Стосовно діяльності «Правого сектору» зазначається з посиланням на заяву УПЦ, що члени цього руху брали участь у силовому захопленні храму в Катеринівці, кидали у приватний будинок димову гранату, а опісля конфлікту змушували жертв з боку вірян УПЦ відкликати скарги, подані в місцеве відділення поліції, а також відвідували місцеву лікарню з вимогою розкривати особистості поранених.

Аналогічні дії «Правого сектору» по залякуванню віруючих УПЦ у селі Колосова також були висвітлені у звіті. «За даними УПЦ-МП, починаючи з 26 квітня, замасковані представники «Правого сектору», озброєні палицями і ножами неодноразово відвідували село Колосова Кременецького району Тернопільської області, щоб залякати членів місцевої парафії УПЦ на честь святого Іоанна Богослова, які виступали проти зміни юрисдикції до УПЦ КП. Часом, активісти «Правого сектору», як повідомляється, приводили з собою «бойові породи» собак в село з метою посилити тиск на прихильників УПЦ МП».