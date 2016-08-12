В Киеве с 14 августа можно будет зарегистрировать брак за сутки

15:51, 12 августа 2016
Государство
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Фото memoriesoftomorrow.net

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что 14 августа в Киеве будет запущен проект ”Брак за сутки”.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

”14 августа, в воскресенье, мы запускаем проект Министерства юстиции ”Брак за сутки” в Киеве!”, - отметил министр.

Петренко пояснил, что три пары, которые пожелали первыми воспользоваться сервисом ”Брак за сутки” в Киеве и стали победителями соответствующего конкурса, заключат свой брак непосредственно на мероприятии.

”Буду рад лично поздравить новобрачных с этим важным событием!”, - написал министр.

Также Петренко приглашает на мероприятие журналистов. 

Как сообщал УНИАН, в июле Кабинет министров поддержал предложение Министерства юстиции о запуске пилотного проекта в некоторых населенных пунктах, где можно будет в течение суток зарегистрировать брак.

За десять дней работы проекта ”Брак за сутки” в прифронтовом Северодонецке этим сервисом воспользовались 17 пар с оккупированных территорий Донбасса.

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