Представитель Папы Римского в Киеве сделал странное заявление о том, что "Украина проиграла на всех фронтах"

Ситуация в Украине постоянно ухудшается. В последние дни возобновлены бои. Увеличивается количество погибших.

Об этом говорит Апостольский нунций архиепископ Клаудио Гуджеротти, сообщает Католический медиа-центр, ссылаясь на "Радио Ватикана".

Владыка подчеркивает, что с точки зрения международной политики Украина оказалась на обочине.

По его словам, геополитические события, даже такие, как встреча президентов Турции и России, переводят внимание мира в другие места.

"В ситуации неопределенности и отсутствия стабильности, царящей в мире, о войне в Украине просто забывают", – говорит архиепископ Гуджеротти.

"Стоит сказать, что из политических соображений вспоминать об Украине - не модно. Потому что Украина - это страна, которая вызвала или углубила трудности в отношениях между Соединенными Штатами и Европой и Россией, поставила их в угол. И поэтому говорить сегодня об Украине означало бы говорить о собственных неудачах.

Не думаю, что это молчание было совершенно спонтанным. В том смысле, что Украина, которая, конечно же, находилась в сфере Российской Федерации, решила, под несомненным давлением Запада, повернуть в сторону Европы и Соединенных Штатов. Был Майдан, произошло фактическое отделение от России, со всеми экономическими последствиями, которые могут возникнуть, когда кто-то поссорится или выступит против того, кто является его главным кормильцем.

Но в то же время, по разным причинам, Запад не занял место России, не думает об улучшении условий жизни местного населения. Кроме того, Украина проиграла на всех фронтах", – сказал "Радио Ватикану" архиепископ Гуджеротти.

Папский дипломат в Киеве вспоминает о драматических последствиях войны для местного населения. В качестве примера указывает, что уровень средней заработной платы снизился со времени Майдана в четыре раза.

"Это означает, что на войну накладывается также проблема всеобщего обнищания по всей Украине. Если это не изменится, нам грозит война между бедными", – предупреждает архиепископ Гуджеротти.

Напоминаем, архиепископ Гуджеротти назначен Апостольским нунцием в Украине 13 ноября 2015 года.