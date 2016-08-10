В УПЦ рассказывают о депутате, который возвел храм, а теперь забирает его у верующих

После возведения православного храма в городе Бершадь и передачи его в пользование общине УПЦ, народный избранник решил забрать церковь у верующих и передать ее в дар властям города

В городе Бершадь Винницкой области депутат Верховной Рады Украины Анатолий Матвиенко решил забрать у местных верующих Свято-Успенский кладбищенский храм, который раньше помогал строить. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"4 года назад клирик Тульчинской епархии протоиерей Олег Мураховский для строительства этой церкви совершил освящение земли – дар от нардепа, который добровольно помогал возводить храм для общины Украинской Православной Церкви.

Однако недавно оказалось, что и земля, и уже построенный на ней действующий храм являются собственностью депутата Верховной Рады.

А теперь Матвиенко решил снова подарить храм, но уже изъяв ее у общины УПЦ, и отдав Бершадскому городскому совету. При этом политик ставит условие, что местная власть будет иметь право передавать храм в пользование любой конфессии вплоть «до создания Единой Поместной Украинской Церкви». Об этом говорится в проекте договора дарственной", - сообщается на официальном сайте УПЦ.

В УПЦ также отмечают, что "ранее политик просил митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана назначить в кладбищенскую церковь настоятеля для регулярного совершения богослужений".

"Более того, с согласия народного избранника храму Успения Богородицы был предоставлен почетный статус архиерейского подворья. Очевидно, на решение о даровании храма органам местного самоуправления с последующей арендой его любой конфессией подтолкнула народного депутата новая тенденция украинского политикума – поддержка неканонических церквей.

Сейчас известно, что Бершадский городской совет на сессии 5 августа, во время которой должна была рассматриваться инициатива господина Матвиенко отклонила утверждение договора до выяснения некоторых его спорных правовых и других положений.

В свою очередь прихожане кладбищенского храма Успения Пресвятой Богородицы предложили выкупить храм путем сбора пожертвований всей епархией. Сейчас община продолжает проводить богослужения в храме и ждет ответа А. Матвиенко на просьбу предоставить храм в бесплатную долгосрочную аренду", - говорится на официальном сайте УПЦ.