София снова в опасности: застройщик отказывается выполнять решение Киевсовета

Компания "Инвестиционно-строительная группа" отказывается сносить 2 этажа новостройки на ул. Гончара, 17-23 в соответствии с решением Киевсовета. Это грозит изъятием Софии Киевской из списка мирового наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает gazeta.ua, ссылаясь на инфопортал "КиевВласть".

"Инвестиционно-строительная группа" считает незаконным решение Киевсовета, которое обязывает застройщика снести 2 этажа здания. Компания собирается судиться с Государственной архитектурно-строительной инспекцией об аннуляции разрешения на строительство жилого комплекса Fresco Sofia на улице Гончара, 17-23.

Напомним, Софию Киевскую хотели исключить из списка ЮНЕСКО из-за застройки на вул. Олеся Гончара, 17-23. Сооружение не должно превышать 27 н. Сейчас ее высота составляет 38 м. Осенью в Киев приедет мониторинговая комиссия. Она будет проверять все стройки, которые ведут в буферной зоне Софии. Если к этому времени не удастся устранить нарушения, то ЮНЕСКО вновь поднимет вопрос о включении собора в "черный список" на следующей сессии всемирной организации.