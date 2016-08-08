Официальная делегация грузинской диаспоры, посол Грузии и клирики УПЦ в Миргороде почтили память выдающегося грузинского поэта

В Миргороде состоялись торжества по случаю Дня памяти грузинского поэта Давида Гурамишвили. В музее, который носит имя грузинского классика, зажгли свечу памяти о выдающемся деятеле, продемонстрировали театрализованное представление по мотивам произведений автора, сообщает сайт Полтавской епархии УПЦ.

Официальную делегацию представителей грузинской диаспоры возглавлял Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине Михаил Уклеба. Он уже четвертый раз приезжает в Миргород и благодарит горожан за сохранение памяти об грузинском деятеле 18 века. Обращаясь к миргородцев господин Посол отметил, что в последнее время культурные и экономические связи между народами и общинами, начатые Лесей Украинкой и Давидом Гурамишвили, укрепляются и выходят на более высокий уровень.

По благословению Высокопреосвященнейшего Филиппа, митрополита Полтавского и Миргородского участие в праздничных мероприятиях приняли участие клирики епархии.