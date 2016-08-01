Митрополит Павел поблагодарил Авакова за охрану Крестного хода и праздничных мероприятий 27-28 июля

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) написал официальное письмо-благодарность министру внутренних дел Украины Арсену Авакову.

Об этом сообщает официальный сайт Киево-Печерской лавры.

"От имени священноначалия и братии Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры выражаю Вам и всем сотрудникам министерства сердечную благодарность за сотрудничество и добросовестное несение службы на благо Украинского народа, Святой Церкви и всемирно известной святыне – Киево-Печерской Лавре, – во время празднования Дня Крещения Руси и 1000-летия основания нашей обители!

Все правоохранители показали пример учтивости, доброжелательности и ответственного выполнения своих обязанностей.

Божественная благодать да укрепит и приумножит Ваши силы для дальнейшего свершения Вашего высокого служения во имя процветания Родины. Молитвенно желаем, чтобы всесильная помощь Господня всегда сопровождала Вас, Ваших близких и весь коллектив министерства и способствовала в мире пройти земную жизнь и достигнуть жизни вечной", - отметил наместник Киево-Печерской лавры.