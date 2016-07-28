Крещение Руси - прочный фундамент украинского государства - Президент Украины

Президент Петр Порошенко принял участие в общей молитве и торжественных мероприятиях по случаю Дня Крещения Руси-Украины, которые произошли на Владимирской горке в Киеве.

Глава государства отметил, что князь Владимир, как мудрый и дальновидный государственный деятель, почувствовал мощный потенциал христианства и, сделав выбор в пользу крещения Руси, заложил прочный фундамент в украинское государство. И первые епископы и священники Руси прибыли именно из Константинополя, сообщает официалный сайт Президента Украины.

«Константинопольская Церковь для нас была, есть и будет Церковью-матерью, к которой мы, ее чада, обращались и будем обращаться за помощью, в том числе в преодолении разделения, которое сегодня болит православным украинцам», - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что Его Святейшество Варфоломей приложил много усилий для организации исторического Святого и Великого Собора Православной Церкви, хотя его пытались сорвать. Глава государства приветствовал успешное проведение Собора и принятия важных документов на нем.

Петр Порошенко напомнил, что за последний год имел возможность встретиться с Вселенским Патриархом и убедился, что Его Святейшество молится за Украину и думает над тем, как помочь решить украинские проблемы. Президент приветствовал присутствующего на сегодняшних торжественных мероприятиях достопочтенного представителя Его Святейшества Варфоломея, архиепископа Тельмиського Иова.