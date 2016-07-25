Крестный ход в Киеве будут охранять 4,5 тысячи полицейских

Безопасность крестного хода в Киеве будут обеспечивать около 4,5 тыс. сотрудников полиции. Об этом сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

"Наша главная задача, чтобы во время крестного хода не допустить каких-либо провокаций, а самое главное, чтобы мы, как полицейские обеспечивали общественный порядок и безопасность… В Киеве во время крестного хода безопасность будут обеспечивать около 4,5 тыс. полицейских", - сообщила Деканоидзе.

Отметим, что во время Марша равенства в защиту прав представителей ЛГБТ-сообщество охрану правопорядка обеспечивали 6,5 тысяч правоохранителей.

Как сообщалось, общенациональный крестный ход с молитвой за мир в Украине начался 3 июля на востоке страны из Святогорской лавры, а 9 июля – на западе страны из Почаевской лавры. 27 июля, накануне празднования Дня Крещения Руси, участники обоих шествий встретятся в Киеве на Владимирской горке и вместе пройдут до Киево-Печерской лавры, где будет совершено торжественное богослужение. 28 июля на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры будет совершена торжественная божественная литургия. Отметим, сегодня ожидается прибытие участников крестного хода в Борисполь Киевской области.

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