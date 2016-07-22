Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня крещения Руси

Кабинет министров Украины учредил организационный комитет и утвердил план мероприятий по празднованию Дня крещения Киевской Руси - Украины, сообщили в пресс-службе Министерства культуры. Соответствующее распоряжение было одобрено на заседании правительства 22 июля, передает 112.

Сообщается, что сопредседателями оргкомитета являются профильные вице-премьер и замглавы Администрации президента, им поручено утвердить персональный состав комитета и при необходимости вносить в него изменения.

"В состав оргкомитета вошли первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли, вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министр культуры, министр образования и науки, министр молодежи и спорта, министр финансов, министр внутренних дел, министр инфраструктуры, руководитель СБУ (по согласию), представители Министерства иностранных дел, Министерства информационной политики, глава Киевской горгосадминистрации, председатель Госкомтелерадио, представитель Украинской православной церкви (по согласию), Украинской православной церкви Киевского патриархата (по согласию), Украинской греко-католической церкви (по согласию), Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (по согласию)", - сказано в сообщении.

Документом предусмотрено ряд мероприятий 28 июля с участием представителей власти, общественных и религиозных организаций, а также представителей зарубежных религиозных центров. Кроме того, запланировано проведение в учебных заведениях тематических лекций и мероприятий национально-патриотической направленности.

Кабмин также поручил соответствующим органам центральной и региональной исполнительной власти в течении 2016-2020 гг. провести работы по реставрации Национального заповедника "София Киевская" и Собора Святого Юра во Львове.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2016 г. Дня крещения Киевской Руси-Украины" 28 июля.

Как сообщалось, 3 июля стартовал крестный ход из Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области. 27 июля его участники прибудут в столицу, где встретятся с участниками Крестного хода из Почаевской лавры. Два Крестных хода встретятся в Киеве на Владимирской горке и вместе с православными Киева и паломниками со всей Украины пройдут к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, где состоятся торжественные богослужения. Крестные ходы будут сопровождать чудотворные иконы Божией Матери - "Почаевская", "Святогорская" и другие почитаемые святыни.