В СБУ инициировали создание координационного совета для охраны безопасности во время Крестного хода

Для охраны публичной безопасности и порядка во время Крестного шествия создадут координационный Совет.

В Совет войдут представители правоохранительных органов: Службы безопасности Украины, МВД, полиции, Нацгвардии, прокуратуры, духовенства и патриотических общественных организаций. Об этом шла речь на межведомственном совещании 20 июля, сообщает Пресс-центр СБ Украины.

В совещании приняли участие заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, заместитель командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан, работники прокуратуры, представители духовенства и бывших добровольческих батальонов.

В начале встречи Председатель СБ Украины Василий Грицак инициировал создание координационного площадки из правоохранителей, духовенства и патриотических организаций для обеспечения безопасности Крестного хода.

"Правоохранители выработали свою консолидированную позицию по проведению мероприятий для обеспечения безопасности Крестного хода. Нет никаких претензий к верующим. Мы уважаем их выбор", – заверил он.

По его словам, это очень важно, поскольку по данным Спецслужбы ход может быть использован антиукраинскими силами для дестабилизации ситуации в стране. "В СБУ поступает информация из разных источников о присутствующих среди верующих провокаторах. Поэтому ответственность за безопасность Крестного хода безусловно также должны нести организаторы этого мероприятия», – подчеркнул Василий Грицак.

Заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой отметил, что цель совещания – консолидировать усилия всех правоохранительных структур.

«Мы не допустим ни одной капли крови, но, в случае необходимости, будем использовать и непопулярные методы», – подчеркнул он.

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе отметила, задачей всех правоохранителей является обеспечение безопасности участников шествия.

«Мы над этим работаем очень давно. Ситуация у нас неспокойная и мы не исключаем, что кто-то будет использовать Крестный ход для провокации. Мы должны понимать, что любая ситуация может быть использована нашими врагами. Я хочу попросить всех быть ответственными. Чтобы общественность и духовенство не допустили провокаций в нашей столице», – отметила Хатия Деканоидзе.

Она также добавила, что правоохранители планируют усилить меры безопасности в местах проведения Крестного хода. В частности, речь идет о проведении, в случае необходимости, поверхностного обзора, доступ граждан через рамки металлоискателей и тому подобное.