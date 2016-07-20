Священный Синод УПЦ пригласил Парубия принять участие в молебне на Владимирской горке

Священный Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого состоялось 20 июля в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, поблагодарил всех преосвященных архиереев, духовенство и мирян УПЦ, которые приобщились к организации Всеукраинского крестного хода за мир в Украине (Журнал № 24), сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Представители Синода призвали всех верующих Украинской Православной Церкви принять участие во Всеукраинском крестном ходе, а также усилить свои молитвы за мир, единство и любовь в Украине.

При этом, была подчеркнута недопустимость использования во время Всеукраинского крестного хода любых политических лозунгов и атрибутики.

Священный Синод также направил приглашение Президенту Украины П.А. Порошенко, Премьер-министру Украины В.Б. Гройсману, Председателю Верховной Рады Украины А.В.Парубию и Главе Киевской городской государственной администрации В.В. Кличко принять участие в молебне на Владимирской горке, крестном ходе 27 июля в г. Киеве и других праздничных мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси.

Также, для участия в традиционных торжествах по случаю Дня крещения Киевской Руси были приглашены главы дипломатических представительств иностранных государств в Украине.