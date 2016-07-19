На Львовщине осудят банду церковных грабителей, на счету которых 12 храмов

Следствие доказало, что преступная группировка из четырех человек с октября 2015 по февраль 2016 года ограбила 26 церквей. Сумму ущерба не уточняют.

В прокуратуре уже утвердили обвинительное заключение, сообщает PRESS-ЦЕНТР со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.

По информации пресс-службы, преступники тщательно готовились – через Интернет выбирали для наживы в основном отдаленные сельские церкви. Оттуда выносили чаще всего деньги, иконы и бытовую технику.

Все похищенные денежные средства организатор хранил у себя. И чтобы не попасть в движение правоохранителей, тщательно подыскивал объекты нападения, а данные с координатами после ограблений просто уничтожал.

В настоящее время организатор и двое соучастников, в том числе один несовершеннолетний, находятся под стражей. Четвертый участник группы оплатил залог, определенный судом.

Обвинительные акты в отношении подозреваемых уже направлены в суд. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.