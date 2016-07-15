В воинской части специального назначения в Запорожье освятили храм в честь праведного Петра Калнышевского

Высокопреосвященнейший Лука, архиепископ Запорожской и Мелитопольской епархии УПЦ совершил чин освящения нового храма в честь святого праведного Петра Калнышевского в помещении воинской части специального назначения (воинская полиция) А2176, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Отныне, как сказал в своем архипастырском слове Его Высокопреосвященство, святой праведный Петр Калнышевским становится небесным покровителем этой части.

«На войне нет атеистов. Каждый военнослужащий, каким бы специалистом в своем деле он ни был, как бы мастерски ни владел оружием, он всегда будет обращаться за помощью к Богу. Петр Иванович, будучи атаманом, всегда думал и заботился о своем войске, о сохранении веры Православной, теперь он молится за нас, стоя у престола Божьего».

Обратившись к защитникам Отечества, владыка пожелал быть достойными продолжателями славных традиций запорожского казачества.

«Стяжите веру православную, которая помогала Петру Ивановичу быть сильным, мужественным и мудрым в принятии судьбоносных решений. Учитесь у него и подражайте ему, и тогда Господь по молитвам угодника Божьего будет даровать нам силы, мужество, мудрость и никогда не оставит нас Своей милостью».

За богослужением молились офицеры, казаки, военнослужащие, будущие прихожане храма, которые, по их собственному признаю, давно ждали этого события, чтобы иметь возможность непосредственно перед выполнением очередного задания по охране порядка в зоне АТО, обратиться к Богу с молитвой о спасении своей души и души своих товарищей. Открытие храма стало знаковым событием в жизни военнослужащих. В мероприятии также приняли участие председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль, заместитель городского головы Анатолий Пустоваров.

Небольшое помещение, которое выделили для храма, удалось преобразить за 8 месяцев. Запорожская епархия пожертвовала более 35 тыс.грн. на приобретение строительных и отделочных материалов, церковной утвари, непосредственно строительными и отделочными работами занимались сами военнослужащие и волонтеры.

Храм будет открыт в любое время. Каждый военнослужащий сможет прийти сюда, зажечь свечу и помолиться за мир на украинской земле.