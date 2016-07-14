Аваков заявил, что УПЦ имеет полное право на проведения крестного хода

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украинская Православная Церковь имеет полное право на проведения крестного хода. Об этом сообщает сайт 112.

"Религиозный акт в нашей стране возможен любой, не несущий опасность другим. Если церковь Московского патриархата решила провести такую ходу, они имеют на это право. Если есть среди них чудаки, которые идут в обнимку с портретом царя Николая II, каждый имеет право быть чудаком", - сказал он.

3 июля стартовал крестный ход из Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области. 27 июля, накануне празднования дня Крещения Руси, участники шествия прибудут в столицу, где встретятся с участниками крестного хода из Почаевской лавры. Верующие встретятся в Киеве на Владимирской горке и вместе с православными Киева и паломниками со всей Украины пройдут к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, где состоятся торжественные богослужения. Крестные ходы будут сопровождать чудотворные иконы Божией Матери - "Почаевская", "Святогорская" и другие почитаемые святыни.