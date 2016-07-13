Государство выделит 2,5 тысячи полицейских для охраны Всеукраинского Крестного хода

Общая численность полицейских, которые будут следить за правопорядком, составит 2,5 тысяч человек

Во время шествия крестного хода из Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области в Киевзадействованы 250 полицейских, которые будут следить за недопущением провокаций. Об этом на пресс-конференции рассказала глава Нацполиции Хатия Деканоидзе, сообщает Сегодня.

По ее словам, общая численность правоохранителей во время крестной ходы составит 2,5 тысячи полицейских, которые будут следить за правопорядком.

"По поводу Крестного хода, который у нас есть. Вы знаете, что около 250 полицейских они сопровождают все время, чтобы не допускать какой-то провокации. Общая численность полицейских, которая будет зачислена, чтобы охранять правопорядок, около 2,5 тыс. человек", – сказала она.

В свою очередь начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в Киеве во время крестной ходы, кроме полиции, будут задействованы силы Нацгвардии.

"Заявленная численность участников ходы будет составлять 20 тыс. человек. Основная часть паломников будет завезена на автобусах. Пока среди участников не наблюдается псковских десантников и молодых людей спортивной внешности. Это женщины и взрослые мужчины", – пояснил он.

Напомним, в рамках Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину, который стартовал 3 июля из Свято-Успенской Святогорской лавры, в Киев направляются пешком тысячи православных верующих.