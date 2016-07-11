Спецслужбы должны изучить заявление Парубия о возможных провокациях во время крестного хода, считают в УПЦ

В Украинской Православной Церкви считают, что спецслужбы должны изучить заявление спикера парламента Андрея Парубия о возможных провокациях во время крестного хода. Такую позицию в комментарии корреспонденту телеканала "112 Украина" озвучил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Климент.

"Я думаю, что официальная реакция должна быть не просто как знак того, что УПЦ не соглашается и осуждает подобные заявления украинских политиков, но у нас в Украине есть специальные службы и органы, которые призваны отслеживать подобные заявления тех политиков, которые разжигают межконфессиональную вражду, которые своей деятельностью пытаются усилить очаг тех противоречий, которые сегодня существуют в нашем государстве. И вот специальные службы и органы должны исследовать заявления Парубия. И я думаю, что его заявления на сегодня абсолютно соответствуют всем тем статьям уголовного кодекса Украины, который дает возможность пресекать все попытки разжигания межконфессиональной розни и дискриминацию граждан Украины по их религиозным убеждениям", - заявил Климент.

Отметим, сегодня спикер парламента Андрей Парубий заявил, что российское руководство готовит провокации во время крестного хода православных верующих в Киеве. По его словам, враг разрабатывает планы по дестабилизации ситуации внутри Украины путем создания искусственного политического кризиса и беспорядков на улицах.

Парубий подчеркнул, что в украинскую столицу идут не только мирные граждане, но и провокаторы с запрещенной символикой и символикой страны-агрессора. По его словам, в Киев также стягиваются "последователи пророссийских организаций – молодчики спортивного вида, которые раньше были замечены в рейдерских атаках и провокациях".

Как сообщалось, 3 июля стартовал крестный ход из Свято-Успенской Святогорской лавры в Донецкой области. 27 июля, накануне празднования дня Крещения Руси-Украины, участники шествия прибудут в столицу, где встретятся с участниками крестного хода из Почаевской лавры. Верующие встретятся в Киеве на Владимирской горке и вместе с православными Киева и паломниками со всей Украины пройдут к Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, где состоятся торжественные богослужения. Крестные ходы будут сопровождать чудотворные иконы Божией Матери - "Почаевская", "Святогорская" и другие почитаемые святыни.