Предстоятель УПЦ встретился с претендентом на пост нового Генерального секретаря ООН

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Украине г-ном Русланом Болбочаном. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во встрече также принял участие настоятель молдавско-румынского прихода города Киева протоиерей Димитрий Попеску и молдавский дипломат госпожа Наталья Герман, которая ранее занимала пост главы Министерства иностранных Дел Республики Молдовы. Сейчас кандидатура госпожи Герман – среди претендентов на пост нового Генерального секретаря ООН.

Его Блаженство отметил хороший уровень украино-молдавских государственно-политических и духовно-церковных взаимоотношений, пожелал дипломатам успехов в их дальнейшей работе, поздравил с праздником Рождества Иоанна Предтечи и благословил их.