Эксперты Международного института защиты прав человека раскритиковали скандальный законопроект №4128

В Международном институте защиты прав человека стран Восточной Европы раскритиковали скандальный законопроект Еленского №4128.

Глава представительства Национальной ассоциации адвокатов Украины при Международном институте защиты прав человека стран Восточной Европы Бондик В.А. направил председателю Верховной Рады и руководителям фракций научно-правовой экспертный вывод относительно законопроекта №4128 от 23.02.16. «О свободе совести и религиозных организаций». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По результатам анализа инициативы, эксперты сделали вывод, что законопроект №4128 является с правовой точки зрения несовершенным. Юристы из Международного института защиты прав человека стран Восточной Европы раскритиковали предложенные депутатами Верховной Рады правки за несогласование с европейскими нормами, практикой ЕС по правам человека, положениями Конституции Украины, а также несоответствие требованиям правовой определенности и правилам законодательной техники.

В тексте экспертного заключения отмечается, что «попытку урегулировать государством (пока на законодательном уровне) вопрос принадлежности человека к религиозной общине по определенному критерию можно толковать как вмешательство государства в свободное осуществление лицом своего конституционного права на свободу мировоззрения и вероисповедания и/или внутреннюю деятельность религиозной общины».

Вместе с тем юристы указали на дискуссионность и некорректность использования предложенного в законопроекте термина «самоидентификация» и выражения «участие в религиозной жизни конкретной общины». По мнению экспертов, указанный термин не является надлежащим образом апробированным в нормотворческой деятельности, а также не имеет дефиниции. Попытка точнее определить самоидентификацию через «участие в религиозной жизни конкретной общины» вызывает вопрос о том, что именно инициаторы законопроекта понимают под выражением «жизнь религиозной общины» и каким именно должно быть участие в жизни конкретной общины.

Также эксперты из Международного института защиты прав человека стран Восточной Европы отметили, что изменение устава религиозной общины или регистрация его новой редакции согласию простого большинства не согласуется с действительным законодательством. Такие изменения в Закон «ограничивают правовые возможности религиозных общин относительно определения способа принятия устава (положения) или внесения в них изменений и дополнений, в том числе и на религиозных съездах, конференциях».

Напомним, согласно ч.2 ст.12 Закона «О свободе совести и религиозных организациях» устав (положение) религиозной организации принимается на общем собрании верующих граждан или религиозных съездах, конференциях.

Согласно логике законопроекта В. Еленского № 4128, в котором предлагается определять принадлежность человека к религиозной общине через «самоидентификацию», любой посторонний человек может считать себя членом определенного прихода и голосовать за его переход в другую юрисдикцию.

По такой схеме уже прошли десятки захватов храмов Украинской Православной Церкви. Как отмечал в своем докладе Блаженнейший Митрополит Онуфрий на Соборе епископов УПЦ 29 января 2016 года, во время так называемых голосований общих собраний за переподчинение приходов «происходит подмена понятий, и территориальную общину отождествляют с религиозной общиной».