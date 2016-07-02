ВСЦиРО предлагает исправить проблемные положения Налогового кодекса с учетом специфики религиозных организаций

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций наработал собственные изменения в Налоговый кодекс с целью исправления проблемных положений, введенных в 2015 году, без учета специфики религиозных организаций и без консультаций с ними, сообщает ИРС.

Эти вопросы стали предметом обсуждения на заседании в Ирпене под председательством руководителя ВСЦ ЕХБ Валерия Антонюка. Участники заседания раскритиковали требования Кодекса об обязательной перерегистрации уставов всех неприбыльных организаций.

ВСЦиРО считает, что упорядочить деятельность неприбыльных организаций и определить требования к этому статусу можно без общей перерегистрации религиозных организаций. Кроме этого, действующие нормы Налогового кодекса противоречат нормам ч.2 статьи 23 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», где указано:

“Религиозные организации вправе осуществлять благотворительную деятельность и милосердие как самостоятельно, так и через общественные фонды. Суммы расходов на эту цель налогообложению не подлежат.”

Новые положения Налогового кодекса Украины содержат запрет на распределение пожертвований некоммерческими организациями среди своих членов. Для религиозных организаций это можно трактовать как запрет на благотворительность среди своих единоверцев. Отсутствие таких положений в уставах неприбыльных организаций предоставит право фискальным органам с 1 января 2017 года исключать их из Реестра неприбыльных организаций и облагать налогом на прибыль.