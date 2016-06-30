ВРЦиРО: Законопроект № 4128 открывает путь к захвату имущества религиозных организаций

29 июня состоялось очередное заседание Секретариата Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) на котором раскритиковали законопроект №4128, которым предлагается внести изменения в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности), сообщает сайт ОВЦС УПЦ.

Заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, который принимал участие в работе Секретариата, подробно проинформировал представителей украинских конфессий и религиозных организаций об опасности такого законопроекта, отметив, что «речь идет о таком изменении религиозного законодательства, которое породит новую волну межконфессиональных конфликтов».

Участники заседания раскритиковали данный законопроект, смоделировав его гипотетическое применение к реалиям и внутренним установкам каждой конфессии. В частности, представители некоторых протестантских конфессий критически отметили, что в их реалиях невозможно стать членом конфессии только на основе того, что тот или иной человек самостоятельно и самовольно «самоидентифицирует (отождествляет себя) с этой религиозной общиной» зайдет послушать несколько богослужений в храме той или иной конфессии. В частности для того, чтобы стать полноценным членом в этих конфессиях, следует пройти период катехизации, принять крещение или конфирмацию (миропомазание). Но и даже после того, право голоса в некоторых протестантских конфессиях на собраниях общины имеют только мужчины. А согласно украинскому законодательству, государство обязано уважать внутренние установки каждой конфессии. Таким образом, упомянутый законопроект вступает в прямое противоречие с религиозной практикой многих конфессий и предлагает процедуру изменения подчиненности путем вмешательства в деятельность религиозных общин.

По мнению членов Секретариата, данным законопроектом открывается путь к захвату имущества религиозных организаций не только представителями других конфессий, но и даже неверующими людьми, которые занимаются рейдерством. По мнению членов ВСЦиРО, принятие такого законопроекта приведет к тому, что религиозные организации потеряют контроль над своим имуществом в пользу третьих лиц, не принадлежащих к данной конфессии.

В результате дискуссии было предложено довести обеспокоенность членов ВСЦиРО в законодательные органы страны и выступить с инициативой провести дополнительные слушания и консультации с инициаторами этого противоречивого законопроекта.

Во время работы Секретариата была рассмотрена текущая ситуация в сфере государственно-конфессиональных отношений, были обсуждены изменения в Налоговый Кодекс в части, касающейся религиозных организаций, а также рассмотрены инициативы что празднование 20-летия со времени создания ВСЦиРО, которые предварительно запланированы на осень текущего года.

Напомним, Закон №4128 предлагает предоставить право участвовать в изменении юрисдикционной подчиненности религиозной общины людям, которые не являются полноправными членами этой религиозной общины, а лишь «самоидентифицируют (отождествляют себя) с этой религиозной общиной». Согласно данному законопроекту, такая «самоидентификация» подтверждается «участием в религиозной жизни конкретной религиозной общины». Учитывая разнообразие религиозных практик в Украине, это формулировка является неконкретной, может толковаться по-разному, и лишена какого-либо законодательного определения.