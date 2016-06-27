Скандальный законопроект № 4511 не прошел проверку Антикоррупционного Комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в результате экспертизы законопроекта № 4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которая признана Верховной Радой Украины государством-агрессором» выявил ряд серьезных угроз, которые несет данная антицерковная инициатива некоторых депутатов. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Проведя экспертизу документа, Комитет Верховной Рады сделал вывод, что введение особого статуса для отдельных религиозных организаций, и принуждение их к заключению договоров содержат признаки дискриминации, ограничивает право на свободу мировоззрения и вероисповедания и разделяет граждан Украины по религиозному признаку.

«Принятие этого законопроекта может привести к новым конфликтам в общественной и религиозной среде страны, а также негативно скажется на международном имидже Украины», – предупредили эксперты нардепов.

Напомним, проект закона № 4511 был зарегистрирован 22 апреля 2016 года. Инициаторами законопроекта выступают 13-ть депутатов ВРУ, в том числе Петренко Олег Николаевич, Бригинец Александр Михайлович, Левус Андрей Марьянович. Законопроект предлагает устанавливать особый статус для религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которая признана ВРУ государством-агрессором. Предполагается, что такой «особый» статус будет предоставляться путем заключения соответствующего договора между религиозной организацией и государством.

Так в заключении, в частности, говорится о том, что «нормами законопроекта органы государственной власти фактически по собственному усмотрению уполномочиваются менять статус религиозных организаций». В Комитете отмечают, что при этом возможна ситуация, когда «какая-то из конфессий будет «неугодна» для власти, для присмотра за ней будет назначен «нужный» руководитель в религиозной структуре».

Напомним, ранее глава Информационно-просветительского отдела УПЦ епископ ирпенский Климент назвал законопроект № 4511 попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине.

Анализируя проект закона дальше, эксперты отмечают, что установление каких-либо преимуществ или ограничений одной религиозной организации относительно других не допускается согласно законодательству Украины.

«Согласно статье 1 «Задачами настоящего закона являются: установление особого статуса для религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве-агрессоре, которая признана в таком качестве Верховной Радой Украины...». Предоставление особого статуса для одних религиозных организаций, в отличие от других не отвечает требованиям Конституции Украины и нарушает принцип равенства, установленный статьей 5 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», где указано, что все религии, вероисповедания и религиозные организации равны перед законом. Установление каких-либо преимуществ или ограничений одной религии, вероисповедания или религиозной организации относительно других не допускается».

Критику у членов Антикоррупционного комитета вызвал и пункт о заключении договоров с государством.

«Нормами части 3 статьи 3 законопроекта немотивированно предлагается обязательства религиозных организаций заключать договоры с государством как для новообразованных религиозных организаций, так и для тех, что действуют на момент вступления в силу данного законопроекта... – говорится в документе. – ...В настоящее время нормами Уголовного кодекса Украины четко определены ответственность, которая наступает за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а в Законе Украины «О свободе совести и религиозных организациях» уже определены принципы взаимодействия религиозных организаций, которые проводят свою деятельность на территории Украины».

В Комитете подтверждают опасения, которые высказали ранее в УПЦ относительно возможного навязывания религиозным организациям «не только «уважать другие религиозные организации», но и признавать их каноничность».

«Введение особого статуса для отдельных религиозных организаций, и принуждение их к заключению договоров содержат признаки дискриминации, и создают условия, при которых такая религиозная организация просто вынуждена будет выполнить те или иные требования со стороны органов государственной власти, или прекратить свою деятельность», – заключают эксперты.

В результате анализа законопроекта, авторы заключения предложили вернуть его на доработку.