Минкульту понадобился целый год для того, чтобы зарегистрировать устав благотворительной миссии УПЦ

Министерству культуры понадобился целый год для того, чтобы зарегистрировать устав миссии Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам, разрешающий УПЦ заниматься гуманитарной и благотворительной помощью.

Об этом рассказал глава Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, сообщает Центр информации УПЦ.

В частности, он объяснил, что согласно законодательства регистрация устава миссии в Минкульте необходима для того, чтобы Церковь могла полноценно осуществлять свою социальную, гуманитарную и благотворительную деятельность в обществе.

«Социально-гуманитарный отдел был создан с целью оказания помощи нуждающимся слоям населения, но Министерство культуры безосновательно нарушая сроки регистрации устава, фактически заблокировало его работу. Все необходимые для регистрации документы были поданы в Министерство культуры еще в мае прошлого года, однако устав чиновники зарегистрировали только сейчас. Непонятно по каким причинам он больше года не регистрировался, ведь согласно законодательства регистрация устава религиозной организации должна проводиться в срок от 1 до 3 месяцев. Более того, такой же устав другого синодального отдела был зарегистрирован Минкультом в январе 2015 года. В результате бездеятельности чиновников, УПЦ более года не имела возможности через свою гуманитарную миссию полноценно осуществлять благотворительную деятельность», - отметил протоиерей Александр Бахов.

В свою очередь глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов уточнил, что затягивание регистрации устава Минкультом привело к тому, что нуждающиеся люди недополучили гуманитарной помощи на десятки миллионов гривен. «Все тяготы войны были вынесены на плечах волонтеров, но с ухудшением экономической ситуации нуждающихся людей стало намного больше. Очень многие международные организации были готовы оказывать Украине гуманитарную помощь, но поскольку они привыкли работать с юридическими структурами, мы не могли с ними сотрудничать. Если бы не было всех бюрократических задержек, мы бы смогли оказать помощь гораздо большему количеству людей. Речь идет о десятках миллионов гривен недополученной помощи и около сотни морских контейнеров с предметами первой необходимости и медикаментами. Она предназначалась для вынужденных переселенцев, раненных и других пострадавших от боевых действий на востоке Украины», - резюмировал священник Владислав Диханов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, сейчас в Минкульте находятся еще 11 уставов, которые были поданы на регистрацию полтора года назад.