В Польше состоится ежегодный Праздник украинской национальной памяти

26 июня, в селе Пикуличи вблизи Перемышля (Польша) состоится традиционный ежегодный Праздник украинской национальной памяти

Как сообщает Львовская газета, праздник пройдет при участии представителей власти и общественности Львовщины, Посольства Украины в Варшаве, Генерального Консульства Украины в Люблине и местной польской власти. Также на праздник приглашены украинцы, которые проживают в Перемышле.

Во время торжеств почтят память более двух тысяч интернированных украинцев, воинов и старшин армии УНР и пленных воинов УГА, которые из-за ужасных условий содержания и эпидемию тифа в 1918-1919 годах умерли в лагере возле села Пикуличи, где и захоронены на украинском военном кладбище.

Мероприятия начнутся в 10:00 со Святой Литургии в Кафедральном соборе УГКЦ св. Иоанна Крестителя в Перемышле. Затем собравшиеся пройдутся торжественным шествием от Кафедрального собора до Украинского военного кладбища в с. Пикуличи в сопровождении военного оркестра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

На кладбище проведут панихиду, возложение цветов к Мемориалу украинским воинам, а также общественное вече.