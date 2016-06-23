Совет Церквей обсудил с министром Лилией Гриневич сотрудничество с Минобразования

Министр образования и науки Украины продемонстрировала открытость со стороны Министерства содействовать высшим духовным учебным заведениям в прохождении ими лицензирования и аккредитации.

Об этом Лилия Гриневич сообщила во время встречи с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, сообщает Институт религиозной свободы.

Участники встречи обсудили дальнейшее совершенствование государственно-конфессиональных отношений в сфере образования, говорили о том, как совместными усилиями обеспечить воспитание подрастающего поколения на основе вечных духовных и моральных ценностей.

Министр поблагодарила представителей церквей и религиозных организаций за большую работу в различных сферах жизнедеятельности страны, в частности “за духовную и разнообразную социальную работу с детьми и молодежью, за активную гражданскую позицию, важную помощь в решении многих сложных вопросов современности”.

Она напомнила, что летом 2014 года была принята новая редакция Закона Украины «О высшем образовании», который впервые в истории нашего государства предусмотрел возможность прохождения высшими духовными учебными заведениями процедур лицензирования и аккредитации, а следовательно и выдачи ими документов об образовании государственного образца.

Министр также отметила поддержку преподавания в школах предметов духовно-нравственного направления с целью обеспечения надлежащего воспитания детей. При этом Минобразования готово содействовать как представителям христианской общины, так и представителям иудейских и мусульманских религиозных организаций в обеспечении их права на воспитание своих детей согласно собственным убеждениям, как это предусмотрено международными документами.

Председательствующий во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций, председатель ВСЦ ЕХБ Валерий Антонюк поблагодарил Министра за готовность слышать религиозную общественность и учитывать их предложения при рассмотрении вопросов дальнейшего развития образовательной сферы.

О результатах многолетнего эффективного сотрудничества конфессий и Минобразования рассказал председатель Общественного совета по вопросам сотрудничества с церквями и религиозными организациями при МОН Украины Владимир Марущенко.

“Воспитание детей на традиционных нравственных принципах сегодня – это крепкие семьи, здоровое общество и успешное государство завтра”, – подчеркнул народный депутат Павел Унгурян, председатель Межфракционного объединения «За духовность, моральность и здоровье Украины».

Он заверил присутствующих в готовности Межфракционного объединения способствовать как дальнейшему реформированию системы образования Украины, так и учету в этом процессе интересов верующих граждан и религиозного сообщества в целом.