Патриарх Варфоломей получил обращение ВР относительно автокефалии Православной церкви в Украине
20:42, 22 июня 2016Государство
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Вселенский Патриарх Варфоломей получил обращение Верховной Рады о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Патриарх Варфоломей получил письмо от Верховной Рады с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине. Верю в положительное решение", - отметил А.Парубий.
Как сообщалось, 16 июня Верховная Рада призвала Вселенского Патриарха предоставить автокефалию Православной церкви в Украине.
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