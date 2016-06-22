Патриарх Варфоломей получил обращение ВР относительно автокефалии Православной церкви в Украине

Вселенский Патриарх Варфоломей получил обращение Верховной Рады о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Патриарх Варфоломей получил письмо от Верховной Рады с просьбой предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине. Верю в положительное решение", - отметил А.Парубий.

Как сообщалось, 16 июня Верховная Рада призвала Вселенского Патриарха предоставить автокефалию Православной церкви в Украине.