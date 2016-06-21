У Мелітополі православні просять депутатів не перевищувати свої повноваження (рос.)

20 червня в Мелітополі відбувся хресний хід, в якому взяли участь близько 200 віруючих.

Останнім пунктом Хресного ходу став храм св. праведного Іоанна Кронштадтського, де благочинний православних церков Мелітополя отець Максим звернувся до пастви з проханням молитися про припинення війни і настанні світу в Україні, передає кореспондент порталу Depo.Запоріжжя з посиланням на РІА Мелітополь.

Після закінчення молитов благочинний відповів на питання журналістів. Представники ЗМІ, зокрема, просили висловити ставлення мелітопольських православних до ініціативи ВР України, яка прийняла звернення до всесвітньому патріарху Варфоломію про надання автокефалії українській православній церкви. Це рішення підтримали 245 депутатів. Благочинний мелітопольських православних церков отець Максим переконаний, що народні депутати перевищили свої повноваження.

"За законами України церква відділена від держави. Кожен повинен займатися своєю справою. У церкві керівник Господь наш - Ісус Христос. І наші предстоятелі і архієпископи знають, як правильно управляти церквою. А депутатів ВР народ наш обрав для того, щоб вони керували країною, а не церквою", - заявив священнослужитель.

Мелітопольські православні також засудили гей-парад, що проходив нещодавно в Києві.

"Навіть в голові не вкладається, як при наявності стількох православних храмів в Києві, там проводяться гей-парад. Ми за православну традиційну сім'ю. Сім'я - це і є, як раз прообраз святої Трійці. Батько, мати і дитина", - зазначив благочинний.