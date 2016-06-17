Депутатам ВР к празднику Троицы подарили Библии

16 червня перед ранковим пленарним засіданням Верховної Ради України з ініціативи народного депутата Павла Унгуряна та очолюваного ним міжфракційного депутатського об'єднання «За духовність, моральність та здоров'я України» понад 350 парламентаріїв отримали в якості подарунку на Трійцю – спеціальне видання Біблії в переказі для дітей та молоді.

Про це повідомляє "Католицький оглядач".

Міжфракційне об'єднання виступило з даною ініціативою з одного боку для того, щоб нагадати народним обранцям про прийдешнє Свято, а з іншого - спонукати кожного депутата будувати свої життєві і політичні принципи на фундаменті незмінного і істинного Божого Слова.

«Цим символічним подарунком напередодні Трійці ми перш за все хочемо заохотити всіх колег до побудови їх роботи на духовних засадах. Адже, якщо у кожної людини будуть високі моральні стандарти, тоді високим і моральним буде і його життя. І ми розуміємо, що для українського політикуму це вкрай важливо. Дуже радує, що політики різних рівнів починають все більше усвідомлювати важливість об'єднання депутатів і чиновників з різних політичних сил навколо духовних і біблійних істин »- коментує Павло Унгурян.

Уже вісім років поспіль українські парламентарії проводять регулярні молитовні зібрання у Верховній Раді України. Щочетверга під час сесійних тижнів у стінах Верховної Ради збирається молитовна група з 15-20 депутатів, які зустрічаються для вивчення Слова Божого. Після обговорення прочитаного відбувається загальна молитва «Отче наш» і присутні йдуть працювати в парламентський зал.