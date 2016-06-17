Зачем парламент попросил Патриарха Варфоломея об автокефалии

16 июня Парламент постановил обратиться к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине.

Сторонники создания единой поместной церкви уже назвали этот акт историческим. А сторонники Московского патриархата считают постановление бессмысленным и обращают внимание на то, что из пяти его подписантов, три – греко-католики, то есть, формально к православию отношения не имеющие.

Возмутились и в Русской Православной Церкви. “Вместо принятия законов, которые могли бы обеспечить защиту достоинства граждан Украины и укрепить общественное согласие в стране, Верховная Рада превратилась в самозваный орган управления межцерковными отношениями”, — заявил глава синодального отдела по взаимоотношения церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда.

Так или иначе, но обращение депутатов было принято к началу Собора, который должен был собрать всех православных иерархов мира впервые за тысячу лет. Но от участия в нем уже отказались Болгарская, Антиохийская патриархии, а также Грузинская Православная Церковь. Не поехала на Собор и делегация из Русской Православной Церкви и УПЦ.

“Страна” разбиралась, чего ждать от Собора, который продлится до 26 июня в маленьком городке Колимвари на острове Крит.

У Филарета надеются на эффект конфликта

Собственно, сам Всеправославный собор начнется в воскресенье. Пока что идут подготовительные совещания.

В УПЦ Киевского патриархата питают надежды, что после Собора активизируется процесс создания единой автокефальной поместной православной церкви.

Своими надеждами со “Страной” поделился глава информационного управления УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря.

По его словам, самый реальный путь — аннулировать Томос (церковный указ) Константинопольского патриарха от 1686 года, которым тот благословил Киевскую митрополию быть частью Московской патриархии.

“Патриарх Варфоломей на это не пойдет”

— Что значит аннулировать? — удивляется епископ Климент, глава Синодального информационного отдела УПЦ МП. — На каких основаниях? Давайте вспомним, что когда в 1992 году низвержений за раскол митрополит Филарет направил письма всем патриархам, указав, что его мол осудили неправильно. Но в ответ не только Константинопольский Патриарх, но и все предстоятели поместных церквей письменно поддержали митрополита Владимира, назвав единственным каноническим предстоятелем Украинской Православной Церкви. И если бы патриарх Варфоломей решился аннулировать Томос, то ему пришлось бы пояснить, почему он не сделал этого 20 лет назад, почему приезжал сюда, согласовывала свои визиты с Московским Патриархом и не возражал против статуса Митрополита Киевского? Если отменять томосы всякий раз, когда меняется политическая ситуация, то, к примеру, в Украине это придется делать каждые несколько лет.

По словам владыки Климента, Варфоломей едва ли на это не пойдет.

— Тому есть ряд причин. Патриарх Варфоломей очень хорошо знает ситуацию в Украине. Каждый год его представители приезжают в Киево-Печерскую Лавру и, выражаясь светским языком, осуществляют мониторинг. Ему хорошо известны настроения и епископата, и духовенства, и подавляющего большинства верующих. Он несколько раз публично обещал не признавать УПЦ КП. Обещал не потому, что его об этом просили, а в силу отсутствия канонических возможностей. За последние 20 лет в Украинском Православии не возникло никаких новых канонических предпосылок для признания самозваного Киевского патриархата Церковью.

Впрочем, прецеденты, когда церкви получали статус автокефальных, случались. Это и Польская, и Албанская православные церкви, Церковь Чешских земель и Словакии. Чуть раньше была Румынская Православная Церковь.

— Но есть очень важный момент: все автокефалии, данные Константинопольским Патриархом поместным церквям, были получены не какой то частью поместной церкви, а всей её полнотой, — отмечает владыка. — В этих церквях не было раскола. А у нас сами политики создали в 1992 году раскол, а теперь они же апеллируют ко Вселенскому патриарху, чтобы этот раскол узаконить. Признав раскольников в Украине, он вторгнется на каноническую территорию другой Православной Церкви, и не только не придаст законности раскольникам, но и сам будет обвинён в антиканонических действиях.

Что угодно, но не автокефалия

Глава Синодального информационного отдела УПЦ МП считает, что даже если Варфоломей и пойдет на какие-то уступки УПЦ КП, то это точно не будет дарование автокефалии.

— Вспомните, еще когда патриарх Варфоломей приезжал в Киев при президенте Ющенко, всем было известно, что где-то рядом находился Филарет, как рояль в кустах. И был план, что Варфоломей пройдет в Софию, встретится с Филаретом, и дальше будет озвучено какое-то решение. Этого не случилось. Ходит слух, что Варфоломей предложил легализировать Киевский патриархат в составе Константинопольского патриарха. Но такое предложение Филарета не устроило. Это совсем не автокефалия. УПЦ КП оказалась бы в положении УПЦ в Канаде или в Америке, и Филарет так и не стал бы законным патриархом. И это логично: патриарх Варфоломей заинтересован не в поддержании Украинской церкви, а в том, чтобы развивался Константинопольский патриархат — приобрести новые канонические территории, новое влияние. Он может предложить какие-то другие варианты, но это не будет автокефалия. Тут я могу дать 100% гарантии.

Схожего мнения придерживается и наш источник в церковных кругах.

— Безусловно, Варфоломею бы очень хотелось взять УПЦ под свою руку. Ведь что такое Вселенский патриарх сейчас? Предстоятель 200 храмов и руководитель стамбульского квартала. Патриарх без паствы. И принять к себе себе такой лакомый кусок, как Украина, с тысячами храмов и миллионами прихожан, для него было бы замечательно. Но он понимает, что это спровоцирует не только церковный раскол в Украине, но и серьезную турбулентность в мировом православии.

По словам источника “Страны”, церковь наделяется автокефалией при полном единстве всех православных церквей мира. То есть, без согласия Московского патриархата это невозможно.

— Тот же Антиохийский патриархат никогда в жизни не выступит против РПЦ, потому что это Сирия, — полагает собеседник “Страны”.

— У Варфоломея гораздо больше препятствий, нежели плюсов, чтобы пойти на открытую войну с РПЦ по Украине. Он рискует получить раскол в мировом православии. Пойдет ли он на это? Сложно сказать. Конфликт вокруг Всеправославного собора показал, что на РПЦ ориентируется значительная часть церквей. Ситуация непростая.

Страна.UА