Комитет по вопросам культуры и духовности рекомендовал Верховной Раде принять обращение к Вселенскому Патриарху
20:09, 14 июня 2016Государство
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Фото espreso.tv
Комитет по вопросам культуры и духовности на своем заседании 14 июня рассмотрел проект Постановления Верховной Рады Украины «Об Обращении Верховной Рады Украины к Святейшему Варфоломею, Архиепископу Константинополя и Нового Рима, Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине» (реестр. № 4793).
Как сообщается на сайте Комитета, по результатам рассмотрения Комитет по вопросам культуры и духовности рекомендовал Верховной Раде Украины принять вышеупомянутый проект Постановления за основу и в целом.
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