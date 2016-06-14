Комитет по вопросам культуры и духовности рекомендовал Верховной Раде принять обращение к Вселенскому Патриарху

Комитет по вопросам культуры и духовности на своем заседании 14 июня рассмотрел проект Постановления Верховной Рады Украины «Об Обращении Верховной Рады Украины к Святейшему Варфоломею, Архиепископу Константинополя и Нового Рима, Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине» (реестр. № 4793).

Как сообщается на сайте Комитета, по результатам рассмотрения Комитет по вопросам культуры и духовности рекомендовал Верховной Раде Украины принять вышеупомянутый проект Постановления за основу и в целом.