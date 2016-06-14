В Полтавском центре войск связи учат православных, греко-католиков, баптистов и мусульман

В 179-м объединенном учебно-тренировочном центре войск связи (бывшем Полтавском институте связи) среди военнослужащих есть не только христиане, но и люди других вероисповеданий.

На территории центра построена часовня в честь Иоанна Воина - покровителя всех военных. Ее построили и обустроили в течение 2011-2012 годов.

«Здесь происходят литургии, богослужения, есть капеллан, который закреплен за этой часовней. Военнослужащие могут удовлетворить свои духовные потребности. Никто в этом никаких возражений не имеет. Раньше такого у нас не было, армия изменилась коренным образом. Если военный имеет другое вероисповедания, на выходные дни отпускаем», - сообщили в полтавском учебно-тренировочном центре.

О вероисповедании будущих военнослужащих узнают при наборе путем опроса.

«Когда проводится набор военнослужащих, заместители по работе с личным составом проводят опросы, определяют вероисповедание. В основном это православные, греко-католики, баптисты, есть мусульмане. Мы призываем всех», - сообщили полтавском учебно-тренировочном центре.

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