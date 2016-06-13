ВР пока не обсуждала прошение к Вселенскому Патриарху об автокефалии УПЦ

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий стал одним из инициаторов проекта обращения украинского парламента к патриарху Константинопольской церкви Варфоломею I с просьбой о признании независимой УПЦ.

Соответствующий текст проекта постановления "об обращении Верховной рады Украины к Святейшеству Варфоломею, Архиепископу Константинополя и Нового Рима, Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине" обнародован на сайте Верховной Рады и передан на рассмотрение комитету парламента. Проект постановления еще не включен в повестку дня парламента для возможности его рассмотрения.

В тексте обращения значится просьба о признании недействительным акта 1686 года, который, по мнению Рады, был принят с нарушением священных канонов. Парламентарии также хотят, чтобы Вселенский патриарх принял участие в "преодолении последствий церковного разделения путем созыва под эгидой Вселенского патриархата всеукраинского объединительного собора, который бы решил все спорные вопросы и объединил украинское православие".

"Ради блага Православной Церкви в Украине и целостности украинского народа издать Томос об автокефалии Православной Церкви в Украине, на основе которого она могла бы занять подобающее место в семье Поместных Православных Церквей", — говорится в тексте документа

РИА Новости