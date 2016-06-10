Большинство украинцев не доверяют Президенту и доверяют Церкви - соцопрос

Социологи спросили у украинцев, кому они больше всего доверяют. Речь идет о политиках, а также государственных и общественных институтах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Что касается доверия к политикам, то среди предложенного списка из 25 политических деятелей Украины относительно самый высокий уровень доверия имеет Надежда Савченко, которой доверяют 35% опрошенных среди всех взрослых украинцев. Не доверяют ей 32,7%. Еще 32,3% респондентов либо не определились с отношением, либо не знают, кто такая Савченко.

Далее по уровню доверия идут мэр Львова Андрей Садовый (доверяют 32,3% респондентов, не доверяют - 40,7%), глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (28% против 57,3%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (27,5% против 52,4%), глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (23,6% против 47,3%), председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили (18,6% против 60,6%), президент Петр Порошенко (16,1% против 69,3%). Другие политические деятели из списка имеют низкий уровень доверия.

Среди общественных институтов наибольшим доверием пользуется церковь (63,7% опрошенных доверяют, а 12,9% не доверяют, еще 23,4% респондентов было трудно ответить на вопрос). Далее по уровню доверия идут армия Украины (63,2% опрошенных доверяют и 12% не доверяют), волонтерские организации, которые помогают переселенцам (55,7% против 10,3%), волонтерские организации, которые помогают армии (55,3% против 13,4%), добровольческие батальоны (49,2% против 17,9%). Другим институтам из списка доверяет меньше граждан Украины.

Подавляющее большинство украинцев считают, что сейчас государство нуждается в сильном лидере с широкими властными полномочиями. Так, на вопрос: "Нуждается ли Украина в нынешних условиях того, чтобы ею управлял сильный лидер, который бы имел широкие властные полномочия?" утвердительный ответ дали 82% респондентов, не согласились с этим 9,1%, а еще 8,9% респондентов не смогли ответить на вопрос.

Всего методом личного интервью были опрошены 2043 респондента в 110 населенных пунктах, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2% - для показателей, близких к 10%; 1,4% - для показателей, близких к 5%.

"Фокус"