В Верховной Раде депутаты зарегистрировали постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею.

Документ называется: "Проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Святейшества Варфоломея, Архиепископа Константинополя и Нового Рима, Вселенского Патриарха о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине".

Депутаты будут просить предоставить автокефалию Православной Церкви в Украине.

Проект постановления № 4793 подготовили народные депутаты Сергей Высоцкий, Андрей Левус, Николай Княжицкий, Мария Матиос, Виктор Еленский, а также спикер парламента Андрей Парубий.