В Украине учтено около 29 тысяч религиозных помещений, больше всего УПЦ – более 11 тысяч (укр.)

Загалом в Україні обліковано 28 841 приміщень, з яких кількість культових споруд складає 17 407. Про це стало відомо з відповіді Державної служби статистики на запит користувача «Доступу до правди».

За даними Міністерства культури України серед 28 841 приміщень обліковано 17 407 культових споруд, а також 11 434 приміщень, пристосованих під молитовні.

Українська православна церква має 11 296 споруд і місць для молитви. Найбільше споруд знаходиться у Хмельницькій області (926) і Вінницькій (908), найменше у Львівській (28), Івано-Франківській (30) областях і Києві (91).

Українська православна церква Київського патріархату має 3 676 приміщень, з яких культових споруд – 2 260. Найбільше знаходиться у Київській (377), Івано-Франківській (327), Львівській (314) областях, найменше – Луганській (17) і Закарпатській (18) областях.

Українська греко-католицька церква має 3 265 приміщень, з яких релігійних споруд – 2 971 споруд. Найбільше приміщень греко-католиків знаходиться у Львівській (1 590) області, Тернопільській (737) і Івано-Франківській (709) областях. Разом з тим УГКЦ не має жодного приміщення на Закарпатті.

На четвертому місці з кількості приміщень знаходиться Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів – вони мають 2 037 приміщень (961 – культові споруди). Найбільше приміщень баптистів у Черкаській (172) області.

На п’ятому місці – Всеукраїнський союз церков християн віри євангельської-п’ятдесятників. Вони мають 1 340 приміщень (641 – культові споруди). Найбільше у Волинській (197) і Рівненській (182) областях.

Щодо регіонів, то найбільше культових споруд та приміщень обліковано у Львівській області (2 651), а найменше у Миколаївській (519) та Кіровоградській (536) областях.