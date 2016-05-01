Президент Порошенко поздравил украинцев с Пасхой

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский народ с праздником Пасхи.

В поздравлении, размещенном на официальном сайте президента, есть такие строки:

"Воскресение Христово - праздник праздников. В этот день из эпохи в эпоху, из века в век, из года в год сердца всех христиан наполняются безграничной радостью. Этот праздник выводит нас за пределы земной жизни, за рамки суетной обыденности. Он возвышает людей и объединяет с Творцом.

Два года назад Украина была слабой и истощенной. Теперь она словно воскресает и как победное шествие веры Христовой, которая началась после его воскресения, так и уверенное продвижение Украины в будущее разворачивается на наших с вами глазах.

В этот торжественный день поздравляю всех с Пасхой и желаю мира, благополучия, единства и Божьей милости нашей стране".