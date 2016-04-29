Вице-премьер Розенко будет координировать религиозную политику Кабмина

Правительство Украины распределило сферы компетенции между Первым вице-премьер-министром и вице-премьер-министрами. Об этом говорится в Постановлении Кабмина от 18 апреля 2016 года № 296.

Вопросы межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств отнесены к компетенции Вице-премьер-министра Украины Павла Розенко. Исходя из этого он будет координировать деятельность Министерства культуры Украины во главе с новоназначенным Министром Евгением Нищуком. Именно в структуре Минкультуры функционирует Департамент по делам религий и национальностей, сообщает ИРС.

В то же время, Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко будет отвечать среди прочего за сферу защиты общественной морали. Соответствующие обязанности центральных органов исполнительной власти предусмотрены Законом Украины «О защите общественной морали». До недавнего времени он совмещал должность Вице-премьера и Министра культуры Украины.

Новый состав Кабинета Министров Украины во главе с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом был утвержден парламентом 14 апреля 2016 года.