Депутаты хотят заключать договоры с религиозными организациями

В парламенте зарегистрировали законопроект, который предлагает установить особый статус для религиозных организаций, которые, якобы, управляются из России. Такие организации, считают нардепы, должны заключать с государственными органами договоры. Иначе - их могут запретить, сообщает podrobnosti.ua.

Юристы напоминают, что по Конституции - церковь отделена от государства и все религиозные организации равны перед законом. В прошлом году на сайте президента уже была петиция с призывом запретить Украинскую православную церковь.

Позже на сайте Киевсовета появилась другая - о переводе Киево-Печерской лавры под юрисдикцию УПЦ Киевского патриархата. Тогда профильный комитет городского совета признал ее незаконной. А наместники Почаевской и Святогорской лавр призвали руководство государства не допускать разжигания межконфессиональной вражды.

"Те, кто готовил этот законопроект, видимо, не читали учредительных документов, которыми регламентируется деятельность УПЦ. Еще с начала 90-х годов УПЦ независимая в своем управлении, то есть религиозным центром УПЦ является киевская митрополия и руководит УПЦ митрополит киевский и всея Украины. Этот законопроект направлен на дискриминацию значительной части украинского общества, считающего себя верующими УПЦ. УПЦ - это самая большая религиозная община Украины, нравится это тем, кто подписал законопроект или нет. Это попытки дестабилизировать ситуацию в Украине, на всей ее территории", - уверен председатель информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент.