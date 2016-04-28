Кабмин Украины повысил цену на газ для религиозных организаций

Кабинет Министров Украины повысил цену на природный газ для религиозных организаций. На заседании 27 апреля 2016 года Правительство Украины решило установить цену природного газа как товара на уровне 100% паритета к цене импортируемого природного газа, сообщает ИРС.

Соответственно, конечная цена газа для населения с 1 мая 2016 года составит 6879 гривен за тысячу кубометров. До этого цена для бытовых потребителей составляла 7188 гривен за тысячу кубометров.

Таким образом, Кабмин снизил цену на газ для населения на 4%, хотя одновременно, согласно сообщениям СМИ, отменил так называемую "социальную норму" в объеме 1200 кубометров в отопительный сезон по льготной цене в 3600 гривен за тысячу кубометров, которая действовала в отопительный сезон 2015/2016 годов.

В то же время для религиозных организаций предельная розничная цена газа составит 3913 гривен за тысячу кубометров. В итоге цена для них выросла на 9%.

К этому времени, с 1 октября 2015 года по 30 апреля 2016 года, действовали предельные розничные цены на природный газ для религиозных организаций (кроме объемов, используемых для производства производственно-коммерческой деятельности) в размере 3600 гривен за тысячу кубометров.